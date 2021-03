I documenti informatici e la firma dei PDF

Un documento digitale è un documento creato attraverso un'elaborazione elettronica, di qualsiasi contenuto espresso originariamente come testo, immagine o filmato analogico.

I documenti digitali non sono indipendenti, ma possono essere collocati all'interno di un sistema ipertestuale aperto verso l'esterno al valore aggiunto portato dai lettori.

Il termine digitale indica che tale rappresentazione è di tipo numerico, ovvero che la grandezza fisica su cui si basa assume valori numerici discreti.

Un documento digitale contiene informazioni codificate con un linguaggio convenzionale in bit, memorizzati in modo permanente su un determinato tipo di supporto fisico come il classico disco rigido o tradizionale compact disc.

La documentazione digitale è una rappresentazione astratta e numerica della realtà sensoriale che nei rapporti di natura commerciale attuali ha bisogno di una validità formale attraverso la firma





Firma elettronica pdf

Con la firma PDF elettronica dei file si risolvono i problemi di identità, difficile da mantenere nei flussi documentali.

I documenti digitali infatti sono instabili, dinamici, facilmente manipolabili, è difficile quindi garantire i diritti di proprietà intellettuale a un contenuto che non è identificabile con certezza.

Una delle garanzie nell’ambito della firma digitale è il cosiddetto ‘non ripudio ‘.

Tale garanzia è rivolta a chi si affida all’autenticità e al valore legale di un documento elettronico siglato con firma digitale.

