Biella: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per trasporto sociale

Fino alle 12 del 9 aprile 2021, sono aperti i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) per candidarsi per la stipula di una convenzione ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - codice del terzo settore, per il trasporto di utenti in carico ai servizi sociali del Comune di Biella.

Si tratta in particolare di un servizio di trasporto sociale ed accompagnamento di persone adulte fragili e anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti a Biella, in carico ai servizi sociali e/o conosciute dai servizi, di seguito definito semplicemente “trasporto sociale”, per raggiungere le strutture sanitarie e sociosanitarie del territorio per terapie, visite mediche con il relativo rientro alla propria residenza.

Si possono trovare trovare a questo link sul sito del Comune di Biella tutti i documenti e tutte le informazioni relative alla procedura, agli interventi, alla modalità ed alla disponibilità di risorse messe in campo dall'Assessorato ai Servizi Sociali a tale scopo: www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi.