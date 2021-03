Dal Nord Ovest - Accusa malore in casa, Vigili del Fuoco si arrampicano al terzo piano per soccorrerlo

Si sono arrampicati fino al terzo piano utilizzando una scala estendibile in dotazione ai mezzi per accedere a un appartamento e soccorrere un inquilino delle case popolari del Comune di piazza Galilei, colpito da malore e sospetto Covid positivo. Un intervento per il quale la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli ha dovuto adottare tutte le precauzioni e seguire la procedura NBCR (nucleare-biologico-chimico-radiattivo), quello svolto poco dopo le 10 di venerdì. Salendo dall'esterno e accadendo all'appartamento attraverso il balcone, il personale ha poi potuto aprire la porta, permettendo cosi l'accesso del personale sanitario per le procedure successive. Sul posto presenti i soccorsi del 118.