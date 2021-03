Dal Nord Ovest - A fuoco sterpaglie e un canneto nel vicino Vercellese

Intorno alle 16 di oggi 26 marzo la squadra permanente dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, Comando Provinciale di Vercelli, è intervenuta nel comune di Crescentino in fraz. San Genuario nella zona della ex torbiera, per incendio sterpaglie. Giunti sul posto le fiamme coinvolgevano un’ampia zona e coinvolgevano un canneto rovi e sterpaglie.

Il personale del 115 ha in primis arginato l’espandersi delle fiamme e in un secondo momento provveduto allo spegnimento dei focolai rimanenti. Indispensabile per l’approvvigionamento idrico una pozza di acqua sorgiva grazie alla quale, mediante l’impiego di un’elettropompa, è stata garantita l’acqua necessaria alle operazioni. Successivamente è proseguita l'opera di bonifica.