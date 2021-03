Tragedia nel Biellese: Muore a 52 anni Filippo Di Vita, padre di quattro figli

Lutto a Chiavazza e Masserano per Filippo Di Vita, 52enne scomparso nella notte tra il 24 e il 25 marzo a causa di un male incurabile. Trasferitosi a Biella Chiavazza da Mazara del Vallo in Sicilia diversi anni fa, si era poi spostato a Masserano, dove ha vissuto con la sua famiglia gli ultimi anni della sua vita. A piangere la sua scomparsa la moglie Lucia e i loro quattro figli, uno di 12 anni e gli altri tre maggiorenni: Giovanni, Davide, Omar e Alessandro.

“Era una persona speciale, un ragazzo d’oro - lo ricordano gli amici -. Era altruista è sempre disponibile, Un padre e un marito fantastico, un amico sincero. Era un ragazzo particolare e ben voluto da tutti". Filippo era conosciuto anche per il suo mestiere di muratore, che negli ultimi tempi aveva affiancato al lavoro di macellaio, per cui aveva fatto esperienza in Sicilia.

Il rosario sarà recitato alle 18 di questa sera, 26 marzo, nella chiesa parrocchiale di Cossato. L'ultimo saluto verrà invece celebrato sabato mattina, alle 10, nella stessa parrocchia. La sua salma proseguirà poi per il tempio crematorio.