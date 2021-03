A causa del navigatore finisce in una via stretta, camion carico di sabbia incastrato a Masserano

Segue il navigatore e finisce con il camion incastrato in frazione Cacciano di Masserano. L'episodio è accaduto intorno alle 20 di ieri sera, 25 marzo: l'autoarticolato era diretto verso una ditta della zona per scaricare il carico di sabbia, ma al posto di percorrere la strada principale, a causa del GPS ha percorso la stradina che collega la frazione al centro di Masserano. Una volta al centro del rione il passaggio si è reso impossibile a causa dei numerosi balconi sporgenti. A causa della poca visibilità notturna e della rottura dei retrovisori nelle prime manovre effettuate, il mezzo pesante è rimasto bloccato in mezzo alla strada fino all'arrivo di una pattuglia dei Carabinieri di Mosso Valdilana, i cui militari hanno aiutato il camionista a ripercorrere parte del percorso in retromarcia. Il traffico ha potuto quindi riprendere regolarmente.