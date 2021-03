La zona rossa continua: Il Piemonte blindato fino al 12 aprile

"Resteremo in zona rossa fino almeno al 12 aprile". Questo è quanto ha comunicato il sindaco di Biella Claudio Corradino nella sua consueta diretta delle 18 del venerdì.

La notizia ufficiale è stata data dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio durante la riunione settimanale con tutti i sindaci piemontesi: "Secondo quanto dichiarato dal governatore - prosegue Corradino - resteremo in zona rossa fino almeno al 12 aprile, dopodiché passeremo all'arancione e, si spera nel giro di due settimane, alla gialla. Chiaramente queste previsioni dovranno essere supportate dall'indice RT. Confido che la campagna vaccinale vada avanti veloce e che ci sia la possibilità di accelerare, anche perché dopo l'impennata delle ultime settimane, i contagi stanno finalmente diminuendo".

Corradino ha poi ribadito la preannunciata riapertura delle scuole in tutta Italia fino alla prima media: la data non è ancora certa, ma pare sia stata fissata per il 12 aprile.