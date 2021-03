Prevenzione reati ai danni di banche e clientela: Firmato in Prefettura il Protocollo d’intesa

“Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela”. Questo il documento sottoscritto nella giornata di ieri, 25 marzo, da Prefettura di Biella, ABI e OSSIF. Oltre ai due principali soggetti che hanno firmato il protocollo, ovvero il Prefetto di Biella Franca Tancredi e al coordinatore di OSSIF (il Centro di ricerca ABI in materia di sicurezza) Marco Iaconis (in rappresentanza anche di ABI), erano presenti i vertici delle locali Forze di Polizia, il Questore Gianni Triolo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella Mauro Fogliani e il comandante della Guardia di Finanza Pasquale Marotta.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’analogo Protocollo con il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sottoscritto il 7 luglio 2020, in materia di acquisizione, scambio e analisi dei dati attinenti ai reati predatori in danno delle banche, nonché di altri operatori e/o soggetti economici rappresentati nell'ambito dell’OSSIF, centro di ricerca dell’ABI, al fine di ottimizzare le misure di prevenzione e di sicurezza passiva.

L’obiettivo è rispondere all’esigenza di consentire l’operatività delle banche in condizioni di sicurezza, considerato che l’azione della criminalità, anche mediante le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, è in costante evoluzione. Si tratta di rafforzare la collaborazione tra Prefettura, Forze dell’Ordine, ABI e Centro di ricerca ABI sulla sicurezza anticrimine per implementare le necessarie misure anticrimine avverso attacchi multivettoriali e la cyber physical security nonché per prevenire i reati predatori ai danni delle banche e della clientela, gli atti vandalici e terroristici, le aggressioni al personale.

In tale ottica, il Prefetto, in ragione del ruolo centrale di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, promuoverà riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia per la gestione delle problematiche nello specifico settore della sicurezza bancaria o a seguito di situazioni di particolare criticità che dovessero essere segnalate dalle Forze di Polizia e/o dalle Parti firmatarie del Protocollo, dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, anche al fine della predisposizione di mirati Piani di Controllo Coordinato del Territorio nelle aree interessate, ai sensi della direttiva del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2015 in materia di nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio.

Previsto l’impegno delle banche a segnalare alle Forze dell’Ordine eventuali situazioni di rischio: nell’ambito di tale attività, la valutazione dei rischi che possono riguardare il personale, la clientela e i beni aziendali, dovrà considerare eventi come le rapine, i furti ai danni delle apparrecchiature ATM, gli attacchi multivettoriali (cyber physical security), gli atti vandalici e terroristici, le aggressioni al personale non a scopo predatorio.

Un’attenzione particolare sarà riservata dagli stessi firmatari alla prevenzione dei rischi di infiltrazione della criminalità nell’economia legale e delle truffe, in specie in danno della popolazione di età più avanzata. A cura delle banche, sarà quindi avviata una “educazione finanziaria contenuta”, con la creazione di numeri di soccorso utili a una reazione immediata, di consigli generali per evitare l’esposizione a richio e l’individuazione di buone pratiche da disseminare in diversi ambiti territoriali.

Stabilito, altresì, l’impegno delle banche a comunicare le notizie sulle rapine ai danni delle proprie dipendenze e sui furti subiti ai danni delle proprie apparecchiature ATM, inserendo nel Data-Base Anticrimine di OSSIF le relative informazioni di dettaglio nei giorni successivi al verificarsi dell’evento criminoso.

Le banche si impegnano, infine, a segnalare nel Data-Base Anticrimine di OSSIF tutti gli apparati di videosorveglianza presenti su pubblica via e tutte le misure di sicurezza adottate presso le proprie dipendenze. Ciò, nell’ottica della creazione di una mappatura unica nazionale dei sistemi di videosorveglianza e delle misure di sicurezza presenti nelle agenzie delle Banche, con cui soddisfare eventuali richieste della Prefettura e delle Forze dell’Ordine in merito al censimento, alla mappatura e alla georeferenziazione di tutti gli apparati di sicurezza installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad opera di Enti pubblici o privati.