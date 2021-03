Rally & Co, Negri in pista a Gattinara con la sua Subaru

Weekend intenso per la scuderia biellese Rally & Co e per il suo portacolori Alessandro Negri che a bordo della sua Subaru Impreza parteciperà alla prima gara del campionato italiano autocross a Gattinara.

Esordio assoluto per questa nuova pista ai confini con la nostra provincia di Biella: pista che si sviluppa su 900 metri con molte tipologie di curve di cui alcune paraboliche. "Spero di poter dire la mia in questa gara praticamente di casa e di poter dare soddisfazione ai miei tifosi ed alla Rally & Co - afferma Negri - anche se gli avversari sono sempre agguerritissimi e con il coltello tra i denti”.

La competizione, gara di apertura del campionato ACI Autocross, organizzata dalla Drivevent di Rudy Briani, è alla sua prima edizione e partirà sabato 27 con le verifiche tecniche e sportive mentre domenica 28 ci saranno prove libere, qualifiche e 3 manche che si concluderanno con le semifinali e finali mentre le premiazioni sono previste alle 16.30.