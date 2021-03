Podismo, ennesima impresa per Giuliano Pavan: 745 km in 10 giorni

Dal 10 al 20 marzo Giuliano Pavan ha partecipato alla manifestazione "10 giorni - Italian Ultra Marathon Festival" Winter Edition, che consisteva nel correre più km possibili in 10 giorni all’interno di un circuito di 1080 metri. L’evento si è svolto in Basilicata nel villaggio vacanze Policoro.

Pavan si è posizionato quinto in assoluto e primo di categoria M 65 percorrendo 745 km in totale guadagnandosi il titolo di Campione Italiano di Categoria: “Ad ogni gara a cui partecipo - racconta a Newsbiella - cerco sempre di essere competitivo. Nonostante il brutto tempo ed il freddo abbiano influito negativamente, questa per me è stata una delle mie migliori prestazioni”.