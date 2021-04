Cossato, stasera PD si riunisce sul web: “Per dare risposte al segretario Letta sulla linea del partito”

Questa sera, alle 21, è in programma la prima assemblea web del Circolo di Cossato del Partito Democratico. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Meet. “L’assemblea è stata organizzata – spiegano i dem - per dare delle risposte alla segreteria nazionale e in particolare al nuovo segretario Enrico Letta sui 21 punti da lui proposti come nuova linea del partito e di cui ha voluto un parere della base e dei circoli”.