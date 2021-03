Dantedì, i ragazzi del Liceo del Cossatese celebrano il Sommo Poeta con un podcast

Oggi, 25 marzo, è il Dantedì e in tutta Italia e nel Biellese sono molte le manifestazioni che celebrano il poeta fiorentino. Una data importante, soprattutto nell'anno in cui ricorre il 700° anniversario dalla sua morte. Anche al Liceo del Cossatese e Valle Strona sono previste diverse iniziative, tra cui quella ideata dal gruppo di studenti che cura il giornalino scolastico La Ragnatela: dalla scorsa settimana, i giornalisti in erba hanno aperto il canale Spotify "The cobweb" (dall'inglese la ragnatela, appunto) sul quale caricheranno periodicamente dei podcast.

Il terzo, pubblicato ieri 24 marzo, è stato proprio dedicato a Dante: con un simpatico sketch, una studentessa finisce nel 1300 attraverso la macchina del tempo e incontra il Sommo Poeta prima che scrivesse quella che viene definita la sua più grande opera, la Divina Commedia.

Il giornalino La Ragnatela è nato nel 1995 da un gruppo di studenti, per poi sbarcare sui social negli anni successivi. Da marzo 2021, è anche su Spotify. Il podcast dedicato a Dante è disponibile al link https://open.spotify.com/episode/52ZzRDHHCPi6xqnXkMtWvV?si=cm-e79kAS-iompMnw-BpHA&nd=1.

Oltre al podcast, i ragazzi del Liceo hanno assistito a letture e approfondimenti sul tema durante le lezioni della giornata di oggi.