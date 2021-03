5 Consigli sulla manutenzione della tua casa in legno

Se vuoi fare manutenzione ad una casa in legno, oppure vuoi conoscere qualche trucco del mestiere prima di acquistarne una, ti consigliamo di leggere i nostri consigli qui di seguito!

La manutenzione della casa in legno

Come per le case in calcestruzzo e mattone, anche le case in legno hanno bisogno di cure e manutenzione. Infatti, se una casa viene realizzata con legno di alta qualità e vengono seguiti i giusti accorgimenti, è possibile che abbia una vita più longeva (si parla di centinaia di anni) rispetto a quelle in mattone.

A seguire troverai dei validi consigli che, anche se vivi in una casa in mattoni e sebbene questi ti possano sembrare scontati, dovresti seguire per evitare di avere problemi in futuro.

Gli infissi

Per questo, la prima cosa da controllare costantemente sono gli infissi di porte e finestre: esse possono essere in legno, PVC, alluminio o una soluzione ibrida (composta da legno ed alluminio o PVC). È necessario controllare che non si formino nidi di insetti negli angoli, sia interni che esterni, oltre a verificare che le guarnizioni non siano rotte o seccate dal sole, altrimenti potrebbero esserci infiltrazioni d’acqua, cedimenti o rotture nella struttura dell’infisso.

Per prendersi cura correttamente di porte e finestre, è inoltre necessario rinfrescare la parte esterna con dell’impregnante e della vernice, affinché rimangano sempre belle e robuste.

La struttura esterna

Noi di Maestro Case consigliamo, oltre agli infissi, di tenere sotto controllo anche le pareti esterne, soprattutto se esposte al sole per molto tempo. Affinché il legno non si deteriori, è bene controllare e fare manutenzione alla casa in legno anche nelle pareti, verificando attentamente se c’è bisogno di dare una mano di impregnante o vernice.

Inoltre, è buona prassi controllare che non ci siano nuovi inquilini in casa, perciò dovresti verificare che non si siano formati nidi di insetti o animali, come i tarli, che si nutrono di legno. In caso ci fosse qualcosa di sospetto, ti invitiamo a disinfestare per evitare danni più seri nel lungo periodo.

Gli impianti

Un altro aspetto fondamentale da tenere sotto controllo, sono gli impianti.

Per evitare perdite inaspettate o filtri intasati, è necessario controllare periodicamente gli impianti, come la caldaia, il riscaldamento ed il condizionatore, oltre ai piccoli elettrodomestici ed alle prese di corrente. Per fare ciò, è necessario chiamare dei tecnici esperti che sapranno come fare e dove mettere le mani.

In aggiunta, tieni d’occhio anche il contatore, che non abbia nidi di insetti al suo interno, e che funzioni correttamente.

Le grondaie

La pulizia delle grondaie, sebbene tu non l’abbia mai presa in considerazione, è molto importante specialmente se si parla di case in legno. Infatti, è bene pulirle e verificare che nei canali scorra bene l’acqua piovana, soprattutto se attorno alla casa sono presenti alberi alti (a causa di vento o grandinate, le foglie potrebbero intasare il canale e creare dei problemi).

Inoltre, qualora ci fossero problemi alle grondaie, potrebbero formarsi infiltrazioni all’interno della casa e, se non ci si accorge per tempo, potrebbero arrecare danni non indifferenti a tutta la struttura (ad esempio, potrebbero marcire i pannelli della struttura stessa).

L’interno

In ultima, ma non per importanza, è buona cosa arieggiare bene la casa aprendo le finestre ogni giorno, per permettere uno scambio d’aria tra interno ed esterno.

Se abiti in città e ciò viene difficile, per via dell’aria inquinata e dello smog, puoi pensare di installare dei sistemi di ventilazione (ad esempio in bagno) che fanno il lavoro per te. In questo caso, non sarà necessario aprire così spesso gli infissi.