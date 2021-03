Accademia Biellese, nuovo incontro in programma alla scoperta delle antiche civiltà del Neolitico

Nuovo appuntamento per l'Accademia Biellese: nel prossimo incontro del Laboratorio per Ricercatori del Mistero in programma domenica 28 marzo, dalle 15 alle 17, si farà un viaggio dalla Cappadocia all'Italia, all'Ipogeo Celtico di Cividale del Friuli, passando per Gobekli Tepe e Malta, per scoprire i segreti degli anfratti dimenticati da millenni.

“Le antiche civiltà del Neolitico costruirono questi siti incredibili, che ancora oggi rappresentano un Mistero agli occhi degli studiosi – spiegano - Attraverso gli effetti acustici che creano e la frequenza che emettono, si puó ipotizzare che tali luoghi furono scelti per la loro conformazione. Le ipotesi del loro utilizzo sono numerose, è giunto il tempo di considerarle e lasciare che la nostra intuizione ci guidi a comprenderne i segreti. A guidarci in questo viaggio la scrittrice e ricercatrice Irene Belloni, autrice di tour del mistero e conduttrice del programma “Biella: Trame, Intrighi e Misteri", in diretta sul quotidiano Newsbiella”.

Per info & iscrizioni: 3519792609 o clicca qui sul sito.