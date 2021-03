700 anni dalla morte di Dante, anche Biella lo celebra: Svelato il calendario degli eventi FOTO

Questa mattina durante la conferenza stampa a cielo aperto nello spazio antistante la Biblioteca Civica di Biella è stato presentato il calendario di eventi volti a celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

L’Assessorato alla Cultura della Città di Biella, vista l’importanza della ricorrenza, ha deciso di dar vita a un calendario di eventi condiviso con le associazioni del territorio. Ne è nata una rassegna variegata grazie soprattutto al coordinamento del prof. Enrico Martinelli (docente del Liceo Scientifico Avogadro di Biella), che ha accettato il delicato ruolo di presidente del Comitato Biella per Dante.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Biella, Massimiliano Gaggino, ha spiegato: “Questo anniversario, così rilevante, ha impegnato lo staff del mio Assessorato nella gestione di tutti gli eventi sul territorio in modo che non si verificassero sovrapposizioni, ma ci fosse un vero e proprio cammino congiunto teso a celebrare l’opera di Dante, con una promozione e comunicazione partecipata. A tal fine abbiamo anche realizzato un logo ‘Biella per Dante’, proprio perché tutti gli eventi siano riconoscibili e si identifichino sotto questa egida. Ringrazio dunque i miei uffici per il lavoro svolto, gli enti e le associazioni del territorio che con tanta passione hanno partecipato a comporre il calendario. Voglio soprattutto ringraziare con affetto il Prof. Enrico Martinelli, che ha offerto il suo entusiasmo e la sua competenza”.

Hanno aderito all’iniziativa del Comune di Biella i seguenti partner: UPBeduca Università Popolare Biellese, Art’è Danza ASD, - Opificiodellarte, Archivio di Stato di Biella, Società Musicale “G. Verdi” Città di Biella, - Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi – Archivi Alberti La Marmora, - Associazione Culturale Storie di Piazza Aps, Docbi - Centro Studi Biellesi ODV, Fuoriluogo ETS, I.I.S “Gae Aulenti”, Mosso Valdilana, Liceo “G. e Q. Sella”, Fondazione Accademia Perosi, Ars Teatrando, Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Teatro Ragazzi - Comitato Dante SettecenTO e Università di Torino.

PROGRAMMA (che potrà essere oggetto di integrazioni o modifiche a seconda dei DPCM in corso):

Giovedì 18 marzo

Dante Alighieri: l’inferno maccheronico degli studenti

Conferenza a cura di Paola Cantoia

Pagina Facebook di UPBeduca, ore 16. In replica alle 21

A cura di UPBeduca

Da giovedì 25 marzo

Biella e il Biellese ai tempi di Dante

Mostra documentale

Sala Studio dell’Archivio di Stato di Biella

L’iniziativa sarà corredata da approfondimenti sui social dell’Ente

A cura Archivio di Stato di Biella

Giovedì 25 marzo

Letture di Canti della Commedia da parte degli studenti del Liceo “G. e Q. Sella”

I link ai video pubblicati su Youtube saranno disponibili sul sito istituzionale della scuola http://www.liceosella.it/pvw/app/BIII0001/pvw_sito.php

Giovedì 25 marzo

Spettacolo Hello’ Dante – Canto V Paolo e Francesca tra i Lussuriosi

di e con Saulo Lucci, proposta aperta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Seguirà un incontro in diretta con l’attore a cui gli studenti potranno fare le loro domande direttamente in chat. Prenotazione obbligatoria per poter ricevere il link allo spettacolo.

progetti@piemontedalvivo.it | tel. +39 375 5563158 oppure

scuole@fondazionetrg.it | tel. +39 328 2291796

Dalle ore 11 alle ore 12.30 in diretta streaming dalla Casa Teatro Ragazzi di Torino

A cura Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

Giovedì 8 aprile

Presentazione dei biscotti “700”

Location e modalità da definire

A cura I.I.S. Gae Aulenti Mosso Valdilana

Martedì 11 maggio



Studenti vs Dante… è vero amore?

Pagina Facebook di UPBeduca, ore 21

Se la situazione sanitaria lo consentirà, evento in presenza

A cura UPBeduca

Giovedì 17 giugno

Presentazione del volume “Dante”, Laterza 2020, di Alessandro Barbero

A cura Biblioteca Civica e Fuoriluogo

Domenica 20 giugno

Visita teatralizzata

Museo del Territorio Biellese

A cura Museo del Territorio Biellese e Storie di Piazza



Lunedì 21 giugno

Le preghiere di Dante

Canti XI Purgatorio e XXXIII Paradiso

Soprano, coro e pianoforte

Pagina Facebook di UPBeduca, ore 21

Se la situazione sanitaria lo consentirà evento in presenza

A cura UPBeduca

Luglio

RidonDANTE

Spettacolo itinerante a Villa Piazzo a Pettinengo

A cura Ars Teatrando

Sabato 4 settembre

In quella tela ch’io le porsi ordita

Una lettura “tessile”della Divina Commedia

Con Danilo Craveia

A cura Biblioteca Civica e Fuoriluogo

Ottobre

Mosso per Dante

Settimana enogastronomica con piatti tipici della tradizione toscana del ‘300

A cura I.I.S. Gae Aulenti Mosso Valdilana

Ottobre/novembre

Iniziative a cura dell’Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi – Archivi Alberti Lamarmora

In collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione di UNITO

Dicembre

Aspettando il Natale con i 700

Degustazione di biscotti e cioccolato

A cura I.I.S. Gae Aulenti Mosso Valdilana

Collaborazione con la violinista Anais Drago

nell’ambito delle iniziative curate da Fuoriluogo

Conferenze a cura di Padre Edoardo Cerrato

Esposizione volumi della Divina Commedia illustrata da Amos Nattini

Biblioteca Civica

Progetto in collaborazione con l’Università di Torino: letture nel centro storico