Si finge impiegato del Comune ed entra in casa: coppia di anziani derubata senza pietà

Nuovo caso di truffa perpetrata ai danni di anziani. Dalle prime ricostruzioni, un uomo sulla quarantina si è presentato alla porta di una coppia di pensionati spacciandosi come impiegato del Comune per verificare il contatore dell'acqua. Una volta in casa pare che il falso tecnico abbia sottratto alcuni oggetti preziosi all'insaputa dei coniugi che, dopo qualche ora, si sono accorti del terribile raggiro. Si parla di una cifra intorno ai 1000 euro, tra denaro e gioielli.

Il fatto è accaduto ieri mattina, 23 marzo, nel centro di Cavaglià. Sull'accaduto, le cui indagini sono affidate ai Carabinieri, è intervenuto anche il Comune con un post sui propri canali social e le parole del sindaco Mosè Brizi: “Raccomando sempre di fare attenzione, specialmente se si presentano alla porta persone che non conosciamo. Nessun operaio, addetto e impiegato del Comune è incaricato di visitare a domicilio i cittadini. Non aprite a nessuno e nel dubbio chiamate le forze dell'ordine”.