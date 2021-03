Prevenzione di reati sul territorio, giornata di controlli per i carabinieri di Biella con il nucleo elicotteri dell'Arma

Nella giornata di oggi, 25 marzo, si è tenuto un servizio coordinato realizzato dai militari della compagnia Carabinieri di Biella, con il prezioso supporto e in collaborazione del nucleo elicotteri dell'Arma dei Carabinieri. Tante le pattuglie e gli uomini impiegati per la realizzazione del dispositivo, attraverso posti di blocco, controlli a persone e mezzi, il tutto con la copertura aerea dell'elicottero dell'Arma che, per l'occasione, è partito questa mattina presto dalla base di Volpiano, atterrando all'aeroporto di Cerrione. Lo scopo del coordinato è stato realizzare un attento screening del territorio di Biella e provincia in funzione di prevenzione dei reati.