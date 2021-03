Cossato, da 2 settimane ignoti rigano e danneggiano auto in sosta. E qualcuno fa denuncia

“Ho lasciato la mia auto in sosta sotto casa. Il giorno dopo l'ho ritrovata danneggiata, con una rigata imponente su tutta la fiancata. Sono davvero amareggiata”. Questa è solo una delle tante segnalazioni che il quotidiano Newsbiella ha ricevuto in questi giorni: sembra proprio che a Cossato, nelle ultime due settimane, almeno 10 auto siano state prese di mira da ignoti, con righe evidenti su fiancate, cofani e carrozzeria.

Dalla rotonda d'ingresso per il centro paese fino alla Spolina, passando per il parcheggio della stazione: queste le aree dove sono avvenuti i maggiori disagi. Qualcuno non ha lasciato perdere e si è presentato alla caserma dei Carabinieri per sporgere regolare denuncia. Sono in corso le indagini per risalire all'identità degli autori di queste azioni.