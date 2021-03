Nuovo incidente sulle strade biellesi. Ieri mattina, in prossimità della Mondoffice di Castelletto Cervo, due mezzi si sono scontrati per cause al vaglio delle forze dell'ordine: un tir condotto da un'autista romeno e un'auto con a bordo 4 cittadini bulgari. Due di questi sono rimasti feriti in maniera lieve. Ad effettuare i rilievi del caso gli agenti della Polizia.