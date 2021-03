Aggrediscono la madre, arriva la Polizia e trova una coltivazione di stupefacenti. Tutti denunciati

Il 19 marzo, alle ore 17, arriva alla Sala Operativa della Questura una richiesta d'aiuto. In particolare un signore, che chiama da fuori Provincia, afferma che la propria mamma è stata aggredita e picchiata da persone conviventi. Due pattuglie della Polizia di Stato si recano immediatamente a casa della donna, dove trovano la donna di 53 anni, madre del richiedente l'intervento, l'ex marito 53enne e la figlia 26 anni.

Effettivamente, giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante verificano che la signora è in stato confusionale, con una ferita sull'occhio destro. A quel punto gli operatori richiedono l'ausilio del 118 affinchè venga trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, durante l'intervento, gli operatori notano all'interno dell'appartamento una pianta presumibilmente di marjuana. Per tale ragione gli agenti intervenuti procedono ad una perquisizione e riescono a trovare un locale adibito alla coltivazione di sostanze stupefacenti dove erano presenti 3 piantine, 5 vasi, germogli, un bilancino, un coltello a serramanico con una lama di lunghezza pari a 7 cm e tutta l'attrezzatura necessaria per una serra casalinga.

Considerati i precedenti di polizia giudiziaria e quanto rilevato dagli operatori gli occupanti dell'appartamento venivano denunciati per maltrattamenti in famiglia e produzione di sostanze stupefacenti. Per la cronaca alla 53enne sono state giudicate ferite guaribili in sette giorni.