TRAIN(ING) TO THE FUTURE, nuovo appuntamento per parlare con i giovani

Prosegue con un nuovo appuntamento il progetto Train(ing) to the future, che vede il coinvolgimento di un ampio partenariato: oltre alla Provincia di Biella (Capofila) e ad ANCI Piemonte, sono 19 i Comuni biellesi che partecipano in qualità di partner: Biella, Brusnengo, Camburzano, Cavaglià, Cossato, Magnano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Sala Biellese, Sordevolo, Tollegno, Valdilana, Villa del Bosco, Viverone.

L'iniziativa è finanziata da Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, nell'ambito di un bando a sostegno di attività volte alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori.

Il percorso formativo prevede l’organizzazione di workshop incentrati su tematiche rilevanti e volti a incentivare la partecipazione dei giovani alla vita politica dei loro territori. Proprio tenendo conto di questa finalità il progetto non prevede solo incontri per i giovani Amministratori, ma anche momenti formativi per i giovani studenti, Amministratori di domani.

Dopo un primo incontro tenutosi il 5 marzo 2021, è ora in programma un nuovo appuntamento per gli studenti dell’I.I.S. “G. e Q. Sella”, che ha aderito all’iniziativa: un webinar che si terrà oggi, giovedì 25 marzo, e verterà sul tema “Senso civico, rifiuti, riciclo”.

Partecipare alla vita politica del proprio territorio implica essere, ancor prima che Amministratori o futuri Amministratori, cittadini consapevoli, consapevoli che con i gesti e le azioni quotidiane si costruisce la società in cui viviamo.

Per questa ragione è importante parlare con i giovani di senso civico e di ambiente e il progetto Train(ing) to the future offre questa opportunità di confronto su queste tematiche quanto mai attuali.