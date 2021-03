Caso Seab, Gaglianico: La minoranza di Pisani chiede la convocazione del consiglio

Il caso Seab continua a far discutere anche a Gaglianico, uno dei comuni biellesi che attualmente regola le bollette dei rifiuti attraverso la Tarip e per cui è previsto, nel piano di salvataggio dell'azienda, il passaggio a Tari. A metà febbraio i tre comuni attualmente Tarip (Biella, Cossato, Vigliano) avevano convocato i consigli comunali per discutere sulla richiesta di ritorno a Tari prevista, appunto, dal piano proposto dal Cda di Seab (leggi qui). Il comune di Gaglianico, invece, non aveva previsto la riunione di consiglio perché aveva già annunciato il passaggio di tariffa. Una scelta che non è piaciuta ai consiglieri di minoranza: il gruppo guidato da Anna Pisani ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario che abbia per oggetto la situazione Seab.

"Questa richiesta - spiega Pisani - nasce dall’esigenza di fare chiarezza sulla situazione della società Seab e sul futuro della modalità di raccolta dei rifiuti nel comune di Gaglianico. Ad oggi, infatti, Gaglianico è l’unico dei quattro comuni a regime Tarip a non aver ancora deliberato in merito alla decisione di restare a Tarip o passare a Tari. Nonostante il dibattito, talvolta acceso sugli organi di stampa, e i diversi incontri tra il consiglio di amministrazione della società e i sindaci coinvolti, il sindaco Maggia non ha mai relazionato in aula né tantomeno la questione è stata dibattuta durante i consigli comunali. Nel 2016 sempre il sindaco Maggia aveva fortemente voluto il passaggio a Tarip, nonostante le perplessità delle opposizioni; alla base della decisione della maggioranza la promesse di una rilevante riduzione dei costi in bolletta, sbandierata su tutti gli organi di stampa locali. Il risultato è stato che, a fronte di comportamenti sempre più virtuosi dei cittadini nel differenziare i rifiuti per tipologia, non solo non si è verificata la tanto acclamata riduzione dei costi, ma anzi si prospetta un aumento per i cittadini, che saranno chiamati a contribuire all’appianamento del debito della società Seab".

Nella richiesta inoltrata all'amministrazione, Pisani propone la convocazione di un consiglio con cinque punti all'ordine del giorno: audizione dei rappresentanti della Società SEAB in merito al “Concordato Preventivo” proposto dalla società stessa; ricaduta economica sui cittadini del Comune di Gaglianico in funzione dei possibili scenari; ricaduta economica sui cittadini del Comune di Gaglianico a fronte della chiusura della discarica di Masserano; possibile ricaduta occupazionale in seguito all’eventualità del fallimento della Società SEAB a seguito del mancato accoglimento del “Concordato Preventivo”; posizione del Consiglio Comunale in merito alla possibilità di passaggio da Tarip a Tari.

"La scelta strategica del passaggio a Tarip - conclude Pisani - costerà percentualmente ai cittadini di Gaglianico più che a quelli dei comuni a regime Tari. Da aggiungere i costi dello smaltimento della discarica di Masserano, sempre a carico degli utenti. Inoltre ad oggi i cittadini di Gaglianico sono ancora in attesa della bolletta relativa al conguaglio 2019 e a tutto il 2020 e questo è motivo di grande preoccupazione; ma anche in questo caso l’amministrazione guidata da Maggia tace".