Viverone, chi ha Reddito Cittadinanza farà attività pubblica utilità. Sindaco annuncia: “Aderiamo a Distretti Commercio”

Distretti del Commercio, progetti di utilità collettiva e servizio civile. Questi i tre fronti su cui si sta muovendo il comune di Viverone. A delinearne lo scenario generale il sindaco Renzo Carisio che afferma sui canali social: “La Regione Piemonte ha recentemente aperto un bando per l’istituzione dei Distretti del Commercio a testimoniare la necessità di ripartire dal difficile periodo che sta attraversando il terziario. Il Distretto rappresenta uno strumento per organizzare ed accompagnare interventi per la ripresa e per promuovere le risorse del territorio nell’ambito commerciale”.

Viverone ha aderito alla creazione di un Distretto con capofila il comune di Cigliano che vede oltre 20 realtà coinvolte, oltre alla Comunità Montana Valle Elvo. L’iniziativa è partita da Slowland Piemonte e raggruppa zone come il basso Canavese e Biellese oltre a parte del Vercellese confinante e alla Comunità Montana Valle Elvo. “Gli operatori commerciali di Viverone, come quelli di tutti i comuni convolti, stanno ricevendo un formato di adesione da sottoscrivere che non comporta assolutamente costi – sottolinea Carisio - La Regione finanzia la partenza del Distretto che dovrà gestire, anche con contributi regionali, l’ottimizzazione dello stesso comparto commerciale”.

Sui progetti di utilità collettiva, il Comune utilizzerà i cittadini percettori del reddito di cittadinanza con l’ausilio del CISAS, il Consorzio dei servizi sociali al quale appartiene Viverone. “In questa prima fase sono state attivate due persone – spiega Carisio sul profilo Facebook del Comune - una per lavori di gestione e pulizia del verde in collaborazione con il cantoniere comunale; l’altra quale supporto del Comune per la gestione prefestiva e festiva dell’Info Point. Si stanno esaminando anche altri percettori di reddito di cittadinanza sempre al fine di incentivare la pulizia ed il decoro del territorio comunale”.

Infine, Viverone ha aderito al Servizio Civile promosso da Anci Lombardia che prevede l’impiego di giovani dai 18 ai 29 anni a favore della comunità e del Comune nel settore culturale ed educativo. “Le selezioni sono in corso e, salvo ritardi, i volontari prenderanno servizio a fine maggio – conclude il sindaco - Gli ammessi al servizio Civile percepiranno un rimborso spese a fronte di un impegno di circa 25 ore settimanali”.