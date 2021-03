Valdilana, nuove staccionate in legno a Mosso. Carli: “Presto avvio di cantieri con inserimento disoccupati”

Nei giorni scorsi, sono stati ultimati i lavori di sostituzione delle recinzioni in legno, logorate dal passare del tempo, presenti nella Municipalità di Mosso.

“L'intervento – spiega il sindaco di Valdilana Mario Carli - si inserisce nel programma complessivo di manutenzione ed è un primo step di riqualificazione delle staccionate che interesserà l’intero comune. Il progetto manutentivo di verniciatura delle ringhiere partirà in concomitanza con l’avvio dei cantieri di lavoro che prevedono l’inserimento lavorativo per 10 persone disoccupate”.

Le aree interessate sono il parco giochi in frazione Curione, a Pistolesa, le scuole primarie e secondarie di 1°grado in frazione Mosso e il parcheggio comunale in frazione Marchetto per una cifra totale per la posa di 13mila euro.