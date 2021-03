Sandigliano cambia look, sindaco e consiglieri al lavoro per installare nuove panchine

Opera di restyling a Sandigliano. Nei giorni scorsi, sono stare smontate e rimesse a posto le panchine dell'area verde di via Diaz. A compiere l'intervento lo stesso sindaco Mauro Masiero, in collaborazione con gli assessori e i consiglieri comunali.

“Ormai le vecchie panchine si erano usurate col tempo – spiega il primo cittadino – Erano necessari alcuni lavori di ritinteggiatura, conclusi in pochi giorni nella zona di via Diaz. Contiamo di eseguire lo stesso in via Roma, dove sono già state portate via le panchine per installarne di nuove. Ringrazio i membri della giunta e i consiglieri che si sono attivati per quest'operazione di abbellimento del nostro paese”.