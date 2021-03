Cossato, nessun aumento per le famiglie: ecco le opere in cantiere nei prossimi 3 anni

Idee chiare sul presente (e il futuro volto) di Cossato. Ieri mattina ha avuto luogo a Villa Ranzoni la conferenza stampa di presentazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2021/23, alla presenza del sindaco Enrico Moggio e del vice e assessore Carlo Furno Marchese. “Un bilancio stimolante, soprattutto per gli anni che verranno – commenta a caldo il primo cittadino – Nonostante il Covid si cominciano a concretizzare alcune scelte per il rilancio di Cossato”.

All'assessore Furno Marchese è spettato il compito di illustrare i punti salienti del corposo documento: “Sono state approvate le aliquote Imu, che restano uguali agli anni precedenti senza alcun aumento. Si prevede un avanzo di amministrazione pari a 3 milioni e 485mila euro. Ma di questi, la cifra spendibile sarà di 740mila euro. Il bilancio di previsione pareggerà sui 18,6 milioni di euro”. Nessun aumento per i servizi a domanda individuale (mensa, scuolabus, asili, pre e post scuola) “se non 20 centesimi in più per la mensa – specifica l'assessore al Bilancio - che non peserà sulle famiglie perchè sarà a carico del Comune”.

Nel corso dell'esposizione del documento, si è fatto il punto sulle principali opere pubbliche previste nei prossimi tre anni. Per il 2021 è in programma un milione di euro di investimenti: 350mila euro per la prima tranche degli interventi di completamento di Villa Ranzoni; 250mila euro per la ristrutturazione della palestra Aguggia; 200mila per la pulizia e sicurezza del torrente Strona e ulteriori 200mila euro per la sistemazione idraulica dei rii Clarolo e Vallelunga.

Per l'anno 2022 è prevista un ulteriore serie di interventi in diversi punti della città di Cossato: 440mila per la copertura del cimitero; 150mila per la manutenzione di strade e marciapiedi; 350mila euro per lavori al mercato e messa a punto dell'anfiteatro vicino; 740mila euro per il rifacimento della pista d'atletica dello Stadio Abate e 250mila euro per l'abbellimento di piazza Angiono.

Infine, per il 2023, compaiono altre opere come la videosorveglianza, la seconda tranche di Villa Ranzoni, la sicurezza stradale, i lavori alla scuola Parlamento e il restyling di piazza Tempia (per una cifra pari a 250mila euro).