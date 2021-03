Biella Città Creativa Unesco, entrano a fare parte dell’Associazione i nuovi soci

Accanto ai soci fondatori, il Comune di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Fondazione Pistoletto Onlus, sono entrati a fare parte dell’Associazione come soci sostenitori la Camera di Commercio Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e l’Unione Industriale Biellese.

“L'entrata di Biella nel circuito delle città creative Unesco – dichiara Alessandro Ciccioni, vice presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola - è stato un traguardo importante, ma è solo la prima tappa di un percorso più lungo e articolato di valorizzazione delle competenze e dei saperi di questo territorio. Gli obiettivi dell'Associazione sono in linea con la mission delle Camere di Commercio e siamo felici di poter contribuire a questo percorso di sviluppo della nostra realtà locale”.

“Siamo stati fra i primi sostenitori del percorso che ha portato al riconoscimento di Biella Città Creativa Unesco – commenta Giovanni Vietti, presidente dell’Unione Industriale Biellese – e oggi continuiamo dare il nostro sostegno attraverso la realizzazione dei progetti che abbiamo contribuito a definire, per il tessuto manifatturiero in particolare e per l’intero territorio in generale. Biella può contare su un patrimonio inestimabile dal punto di vista della cultura di impresa: una tradizione immensa che può essere un volano potente anche per lo sviluppo futuro”.

L’associazione Biella Città Creativa Unesco, costituita formalmente nell’ottobre 2020, “si pone l’obiettivo di realizzare i progetti previsti nel documento di candidatura della Città di Biella a Città Creativa Unesco 2019”, individuati con particolare riferimento alle linee dell’agenda Onu 2030. Ispirandosi ai principi di reciproca collaborazione tra soggetti pubblici e privati, promuove attività di cooperazione, tavoli tematici, rapporti di collaborazione e l’organizzazione di iniziative culturali, artistiche, turistiche per lo sviluppo della conoscenza della città e del territorio.