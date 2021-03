Pasqua 2021, i sapori tradizionali della cucina italiana arrivano a tavola con La Pace FOTO

Il lockdown prosegue ma, anche per la Pasqua 2021, il ristorante pizzeria La Pace di Biella propone un imperdibile menù nelle due versioni a base di carne o pesce. Entrambe le proposte racchiudono alcuni tra i migliori sapori della tradizione italiana, preparati con passione e professionalità attraverso l'utilizzo di materie prime di qualità.

La prima tipologia di menù, al costo di 30 euro a persona, prevede cinque portate dall'antipasto al dolce: trita di Fassone con cuori di carciofi e scaglie di Grana, agnolotti freschi di carne al Ragù Antico, melanzane alla Parmigiana, capretto al forno con patate al forno e Pastiera Napoletana della casa.



Quattro portate invece per il menù di pesce (35 euro a persona): insalata di mare mista tiepida come antipasto, paccheri di Gragnano alla Pescatora come primo, branzino al cartoccio con vongole e pomodorini di secondo e l'immancabile Pastiera Napoletana di produzione de La Pace come dessert.





Ma le proposte del ristorante pizzeria non finiscono qui: ogni weekend, oltre al menù completo disponibile sul sito (consegna a domicilio o take away sempre attivi nei consueti orari), La Pace propone dei menù completi particolari. Come quello previsto per la Domenica delle Palme, tutto a base di asparagi e valido da venerdì 26 a domenica 28 marzo: asparagi di stagione e gamberi al vapore faranno da antipasto, a seguire risotto agli asparagi freschi e scaloppine agli asparagi freschi. A conclusione del menù, al costo di 25 euro a persona con pane incluso, un dessert a scelta tra i tanti presenti sulla lista dolci.



La Pace ti aspetta in via Garibaldi 6 a Biella.

Prenota il tuo menù preferito al numero 015/21930 oppure 342/1404222.

La consegna a domicilio è aperta a Biella e comuni limitrofi.

Per info www.lapacebiella.it.