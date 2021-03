Assessore Caucino ai genitori "No Dad" di Andorno: "Continuerò a battermi per riaprirle prima possibile"

A seguito della raccolta firme dei genitori biellesi dell’istituto comprensivo di Andorno Micca (rivolta al presidente della giunta regionale e ad alcuni assessori, tra i quali la biellese Chiara Caucino) in cui si chiede alla Regione di dire basta una volta per tutte alla didattica a distanza, arriva immediata la risposta, solidale, dell’assessore regionale al Welfare, con delega alla Famiglia e ai Bambini. Nella missiva, i genitori si dicono ormai esasperati dalle conseguenze nefaste, soprattutto su bambini e ragazzi, della didattica a distanza in seguito alla chiusura delle scuole e chiedono lo stop alla Dad e alla revisione delle norme di chiusura.

Spiega Caucino: «Confermo, come avevo già detto e scritto in passato, la mia più totale contrarietà alla didattica a distanza che ha dimostrato - nonostante la buona volontà dei dirigenti scolastici e degli insegnanti - non soltanto di non essere efficace, ma di risultare, al contrario, deleteria».

Caucino conferma la tesi dei genitori «No Dad»: si tratta di una modalità di insegnamento, oltre che contro producente, di non facile applicazione in quanto sono necessari spazi, dispositivi che non tutti posseggono. E poi per chi lavora e ha figli piccoli, in particolare le donne, si ritrova in difficoltà in quanto non tutti possono permettersi di prendersi permessi o di pagarsi una baby-sitter.

«Come giustamente è stato fatto notare -prosegue Caucino - ormai sono tanti gli studi che dimostrano come l’apprendimento a distanza limiti drasticamente la socialità, con gravi danni nello sviluppo della personalità dei nostri figli. Non è un caso se i disturbi del comportamento alimentare e i disturbi psicologici siano in aumento, in maniera inversamente proporzionale alle competenze. A suffragio della tesi dell'assessore biellese c’è uno studio recente dell’Istituto Europeo di Oncologia condotto dall’epidemiologa Sara Gandini, che ha stabilito che l’indice di contagio non ha nulla a che fare con l’attività scolastica. «E allora mi chiedo - tuona Caucino - che cosa stiamo aspettando?».

Secondo la ricerca di Gandini, infatti «il rischio zero non esiste ma sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la scuola è uno dei luoghi più sicuri rispetto alle possibilità di contagio». L’epidemiologa ha analizzato i dati del Ministero e li ha incrociati con quelli delle Ats e della Protezione civile fino a coprire un campione iniziale pari al 97% delle scuole italiane: più di 7,3 milioni di studenti e 770 mila insegnanti. «È noto - prosegue l’assessore regionale al Welfare - che i più giovani hanno un’immunità chiamata “di background” che fornisce loro una protezione molto più forte di quella degli adulti. Quindi credo che, dopo Pasqua, non ci siano più scuse: occorre riaprire senza ulteriori indugi o limitazioni».

«Purtroppo - precisa Caucino - siamo nelle mani di freddi burocrati romani che decidono del destino dei nostri figli. Ai genitori dell'Istituto comprensivo di Andorno Micca dico che, se non fosse indirizzata anche a me - che peraltro non posseggo le deleghe specifiche della scuola - firmerei senza alcun problema. Quello che posso promettere è che continuerò a battermi, in Giunta, come ho sempre fatto, per sollecitare la riapertura delle scuole in presenza il più presto possibile, mettendo fine a questa situazione non più sostenibile».