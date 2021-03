Se sei in cerca di una soluzione pratica per creare una zona d'ombra all'esterno della tua abitazione, le Tende da sole per la casa rappresentano l'acquisto ideale. Scegliere una buona tenda, fra i tanti modelli attualmente in commercio, significa infatti aumentare il livello di comfort di terrazzi, verande e giardini, migliorandone al contempo l'estetica. A questo punto, appurati gli indiscussi vantaggi offerti dalle schermature solari, ti starai forse chiedendo quanto costano. Fondamentalmente, il prezzo complessivo di tali preziosi accessori varia in base alla qualità dei materiali con cui sono realizzati (tessuti, metalli, plastiche etc.), e alla manodopera impiegata per installarli. Di solito, quest'ultima voce incide in maniera diversa a seconda delle dimensioni e del tipo di copertura scelta (tendaggi automatizzati, per esempio, richiedono operazioni di montaggio un po' più lunghe e laboriose) Continuando a leggere, troverai alcuni utili spunti per risparmiare sull'acquisto e sulla posa in opera delle tue tende da sole Qualunque sia la soluzione più adatta alle tue esigenze, affidandoti a noi potrai sempre contare su un ottimo rapporto qualità-prezzo! La scelta di vendere esclusivamente via web ci permette, infatti, di abbattere i costi di gestione avvantaggiando la clientela. Potrai averne la conferma confrontando tu stessa i nostri preventivi con quelli di imprese concorrenti.

Per quello che riguarda la manodopera, potrai ricorrere ai nostri installatori professionisti a condizioni molto convenienti. Oppure se il fai da te per il montaggio delle Tende da sole per la casa non ti spaventa e stai pensando di montare le tue tende da sola o insieme al tuo compagno ti saranno certamente d'aiuto i tantissimi suggerimenti e video-tutorial presenti sul nostro blog e sul nostro canale Insomma, anche in fase di montaggio ti offriamo più di un'occasione perché una tenda da sole non passa mai di moda: è un passe partout per giardini e terrazzi di ogni dimensione, protegge da sole e dal vento e crea un ambiente accogliente Scegliere di installare una tenda nel proprio spazio outdoor significa scegliere un pezzo di arredo esterno da vivere tutto l’anno. Nei mesi caldi sarà un’ottima alleata per trovare ombra e rilassarsi, nei mesi più freddi può riparare dal vento e – in alcuni casi – isolare dalle intemperie. Uno dei punti di forza delle tende da sole è la varietà dei modelli, che permette di scegliere orientandosi tra diverse opzioni. Oggi vediamo cinque consigli utili per chi sta pensando di installare una tenda da sole e vuole valutare il prodotto più adatto al proprio spazio aperto.

Innanzitutto, è importante sapere che ci sono diverse tipologie di Tende da sole per la casa tra cui puoi scegliere il modello più adatto al progetto che desideri attuare Le principali tipologie di tende tra cui scegliere rivolgendoti a noi di sono direttamente collegate a una parete in muratura, da cui si aprono e si chiudono. Solitamente queste tende si dispiegano sopra a una porta finestra, e creano quindi uno spazio esterno con continuità rispetto a quello interno Tende autoportanti, sorrette da una struttura a palo, a braccio oppure con piloni. Possono essere di grandi o di piccole dimensioni e creano uno spazio delimitato e coperto dalla tenda, da sfruttare al massimo delle sue potenzialità Tende a finestra, che coprono la porzione della finestra, lucernario o porta finestra che vuoi riparare Tende verticali, un pannello verticale in tenda che ripara da raffiche di vento e correnti Tende per i giardini d’inverno, specifiche per chi vuole costruire una serra o uno spazio green, che garantiscono l’isolamento necessario per tutte le stagioni