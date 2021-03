Cosa significa immediato arrivo che si hanno dei privilegi difficile Intervento immediato caldaie a Roma ha come scopo salvaguardare gli utenti che non hanno fatto assistenza non preoccupandosi dell’arrivo della stagione di accensione. Le condizioni generali della garanzia convenzionale gratuita di due anni, di ulteriori tre anni, così da ottenere una durata complessiva di 5 anni a decorrere dalla verifica funzionale ed avvio della garanzia convenzionale effettuata da un centro assistenza tecnica. La garanzia totale da diritto all’Utente di usufruire dei medesimi servizi contemplati nella garanzia convenzionale che prevede la sostituzione dei pezzi di ricambio originali, la manodopera e i diritti di chiamata / uscita gratuiti Il servizio è riservato a tutti i clienti che: verseranno, entro 30 giorni dalla data di verifica funzionale e avvio della garanzia convenzionale, a mezzo bollettino postale oppure con transazione online su questo sito le caldaie residenziali murali e basamento sottoscriveranno con il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Beretta un Piano di manutenzione al prezzo massimo applicabile annuo di mercato con durata di 3 anni (per l’utente business, rispettivamente, 4 anni). L’Utente avrà comunque la facoltà di scegliere l’eventuale adesione al piano di manutenzione per la durata pari a 5 anni a copertura integrale della durata della garanzia e della sua estensione in modo da fruire, tra gli altri, della manutenzione ordinaria annuale, al termine del primo anno.







Viene indicata, anche a fini di sicurezza e del corretto funzionamento del prodotto, come obbligatoria dalla ditta la manutenzione e L’Intervento immediato caldaie a Roma dei tecnici significa quanta serietà abbiamo e soprattutto non trascuriamo anche coloro poco avvezzi al rispetto dei contratti Installatore e utente a corredo dell’apparecchio, anche ai sensi del DPR 74/13. in ogni caso, il prezzo annuale del piano di manutenzione è da intendersi bloccato per tutto il periodo della sua validità sottoscrivendo con il centro assistenza tecnica Eventuali servizi opzionali non compresi. Tali sottoscrizioni costituiscono condizioni imprescindibili pena la mancata attivazione della copertura di garanzia Il centro assistenza tecnico è supportato dalla ditta, il che assicura la qualità del servizio e quindi ti offre: Sicurezza di un periodico controllo rende la caldaia sicura ed affidabile Serietà: tariffe chiare e senza sorprese, aderendo alla formula di estensione il prezzo della manutenzione è bloccato per 5 anni Durata: i periodici controlli assicurano longevità alla tua caldaia Risparmio: ridotti consumi grazie al mantenimento dell'efficienza del prodotto Tranquillità: nessuna spesa aggiuntiva; ricambi, manodopera e trasporti compresi Affidabilità: ricambi originali e controllati come prescritti dal costruttore Rispetto delle norme sulla sicurezza: effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione annuale sulla tua caldaia come obbligatoriamente previste, ai fini della sicurezza e del corretto funzionamento del prodotto, anche ai sensi del DPR 74/13 e successive modificazioni, dal costruttore





Con si ha la certezza di avere sempre un supporto da parte di Centri assistenza tecnica che sono aggiornati tramite corsi, formazione e documentazione che produce costantemente. L’effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione annuale sulla caldaia, obbligatoriamente previste, ai fini della sicurezza e del corretto funzionamento del prodotto, anche ai sensi del DPR 74/13 e successive modificazioni, dal costruttore sono condizioni obbligatorie per poter fruire delle estensioni della garanzia Per ulteriori informazioni scarica la brochure dedicata.