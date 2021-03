Le persone che vivono a Roma da molti anni sanno benissimo i grandi vantaggi di vivere in questa città.

Parliamo di vantaggi che sono assolutamente innegabili e che si possono sperimentare solo se ci vive per un po' di tempo e non per una vacanza e basta. Infatti parliamo della possibilità di vivere in una città forse tra le più belle del mondo, Anzi senza forse la cosiddetta capitale eterna che ti da la possibilità di conoscere persone di tutto il mondo, di avere la possibilità di avere accesso ai migliori musei ,un paradiso in terra si può dire.

Oltre al fatto che chi ama il cibo può trovare veramente tutte le cucine del mondo così come anche tutte le cucine di Italia così come conoscere persone non solo di tutto il mondo prima ma anche di tutta Italia .

Ma purtroppo ci sono anche gli svantaggi nel vivere a Roma che vanno dalle terribili buche nelle città, dal cattivo smaltimento dei rifiuti, dal grande caos e dal traffico che può essere davvero un incubo in alcuni frangenti e anche dal clima che in estate può diventare veramente terribile.

E nelle ultime lo è stato come purtroppo abbiamo potuto notare. Ultime si fa per dire perché ormai si parla degli ultimi vent'anni. Chi si dimentica dall'estate del 2003 per fare un esempio tra i più clamorosi? parliamo di grande afa, grande caldo, notti dove non si poteva dormire vista l’umidità e Temperature minime alle stelle. Abbiamo bisogno senza ombra di dubbio di un condizionatore. non è un lusso per pochi. Infatti ormai se ci mettiamo a cercare una casa in affitto a Roma la maggioranza propongono un condizionatore. e se non ce l'abbiamo dobbiamo metterci a cercare un servizio e una qualche ditta che vende climatizzatori e condizionatori in tutta Roma .

Iniziare a cercare il condizionatore non all’ultimo momento e cioè nei mesi estivi

Sarebbe bene iniziare a cercare il nostro condizionatore non a maggio-giugno quando molto probabilmente non ci saranno offerte, perché la domanda d’ acquisto sarà già alta ma iniziare a cercarlo da ora. E quindi dobbiamo subito cercare e contattare ditte che vendono climatizzatori e condizionatori in tutta Roma. Non solo per la questione delle offerte ma anche per il fatto che potremmo decidere con calma, valutare i vari modelli e comprendere quale è il più adatto per casa nostra, oltre che informarci sul consumo degli stessi e sul servizio di assistenza post-vendita considerando il fatto che il climatizzatore e condizionatore necessitano di una manutenzione periodica.

Oltre il fatto che necessitano degli esperti che intervengono a casa nostra e caso di guasti.. Dobbiamo assicurarci che a casa nostra durante l'estate almeno a casa nostra staremo bene, sempre al fresco e che almeno la notti riusciremo a dormire. Cosa che è veramente indispensabile per potersi ricaricare di energia soprattutto per chi durante il giorno non si trova in vacanza ma deve lavorare tutto il giorno e non può permettersi di stare assonnato