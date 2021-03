Profumo di Pastiera da Cioccolato Taf, prenota il tipico dolce pasquale entro il 30 marzo

È il dolce pasquale per eccellenza, termina tutti i pranzi di Pasqua ed è anche usanza regalarlo ai propri cari durante la Settimana Santa. Stiamo parlando della Pastiera Napoletana, dolce tipico partenopeo immancabilmente proposto da Cioccolato Taf: "Ci sono tantissime leggende legate a questo dolce - racconta la titolare Titti Apicella - ma quella che ci sta più a cuore narra addirittura di sirene mitologiche che, incantate dalla bellezza del golfo di Napoli, allietavano con i loro canti gli abitanti e questi, per ringraziarle, diedero loro quanto di più prezioso avessero: la farina, la ricotta, le uova, il grano tenero bollito nel latte, l’acqua di fiori d’arancio, le spezie e lo zucchero. Le sirene portarono gli ingredienti al cospetto degli dei che unirono e mescolarono tutti gli ingredienti, trasformandoli nella prima Pastiera. Non saremo degli dei, ma con la nostra dedizione e la ricetta tradizionale di famiglia, in questo periodo TAF vi offre una Pastiera con ingredienti eccellenti e selezionati".

E come sempre, non manca l'attenzione dell'azienda verso le esigenze del cliente: per gli intolleranti al glutine Cioccolato Taf propone la Pastiera di Riso, al cioccolato o alla vaniglia, è il tipico dolce pasquale della Costiera Amalfitana a base di riso, ricotta, canditi e decorato con zuccherini colorati.

Prenota il dolce tipico pasquale (disponibile dal formato monoporzione fino addirittura a 2 kg) entro il 30 marzo: oltre tale data le pastiere saranno vendute secondo disponibilità e fino a esaurimento.

