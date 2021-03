Il riso Catella arriva direttamente a casa: “Del territorio e sul territorio per sostenerci”

L’Azienda Agricola Catella di Villanova Biellese non si fa fermare dalla zona rossa: continua la sua regolare attività offrendo ai suoi clienti, nuovi ed affezionati, il servizio di consegna a domicilio. La consegna è gratuita per i paesi limitrofi all’azienda; il raggio di consegna si è esteso da 20 km ai 50 km da Villanova Biellese (in cui si trova la sede Catella). Per coloro che invece si trovano in altre regioni, basterà realizzare un ordine su www.risocatella.eu e, in soli 2-3 giorni lavorativi, l’azienda spedirà i prodotti direttamente a casa del cliente.



“In vista della situazione che si prolunga sino al periodo di Pasqua, abbiamo deciso di tenere sempre attiva la consegna a casa. Nonostante la nostra azienda abbia attive tutte le relative procedure per lavorare in sicurezza anche sul posto, comprendiamo che possa esserci sempre un po’ di paura degli spostamenti. Per questo vogliamo tutelare tutti i nostri amici e clienti” spiega Lucia, responsabile dell’azienda.



Lucia presenta inoltre due importanti novità in azienda. La prima riguarda l’Associazione AIGO (Associazione Italiana Gestori Ospitalità) sezione di Biella, che ha scelto Catella per rappresentare la produzione agricola del “basso” Biellese all’interno del loro circuito sul territorio. Tutti i visitatori dei B&B e delle altre strutture convenzionate AIGO, potranno esibire la card ricevuta ottenendo uno sconto immediato del 10% sui prodotti Catella.

La seconda novità riguarda invece l’arrivo, da qualche mese, dei salumi del territorio Biellese all'interno dello spaccio, porzionati e confezionati sottovuoto. La collaborazione nasce dalla costituzione di una nuova rete di impresa tra più aziende agricole, “La Pista Cereals”, di cui fanno parte Pista Nuova, Fratelli Chiavassa e Nuova Energia, tutte con sede in Salussola, oltre all’azienda agricola Catella.

“Abbiamo deciso acquisire anche questa tipologia di prodotti per dare maggiore scelta alla nostra clientela e spazio a tutti giovani imprenditori delle aziende che fanno parte di “La Pista Cereals”, che hanno deciso di lanciarsi in questa splendida avventura, del territorio e sul territorio. Noi ci crediamo ancora, aiutiamoci e sosteniamoci. Come diceva Omero: «Lieve è l’operar se in molti è condiviso»” conclude Lucia.



Per informazioni e prenotazioni: 334/3218969 oppure 366/8151640