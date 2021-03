Il tessile biellese tra presente, passato e futuro: Le opportunità e gli obiettivi raccontati in diretta dai Giovani Imprenditori UIB

Si è conclusa lo scorso giovedì, 18 marzo, la rassegna di Newsbiella Live in diretta con il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, i “Giovedì in diretta”. Ogni giovedì dall’11 febbraio al 25 marzo, Newsbiella ha ospitato sui propri canali ufficiali (Sito web, Facebook e YouTube) le live con i giovani imprenditori per dialogare su argomenti che guardano al futuro del territorio: la digitalizzazione, la centralità dell’industria, le infrastrutture, la valorizzazione del Biellese come un territorio da scoprire.

Ad aprire il ciclo di dirette sono stati il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte, Andrea Notari, e il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib, Christian Zegna, che hanno parlato dell’importante ruolo del gruppo a livello regionale e locale.

Il tessile e la sua evoluzione è stato poi il tema centrale del secondo appuntamento, che ha visto protagonisti Marco Bortolini (Di.Vè e presidente sezione Filature Uib), Francesco Ferraris (Tintoria e Finissaggio Ferraris, vicepresidente Uib con delega all'Education) ed Ettore Piacenza (Fratelli Piacenza, presidente sezione Lanifici Uib). I tre giovani imprenditori hanno espresso il loro punto di vista in merito all’evoluzione del mondo tessile, nel Biellese e non, con accento sulle tre diverse fasi della filiera: la filatura, il finissaggio, il lanificio.

Nella terza puntata si è poi parlato di turismo e di come possa essere una leva competitiva per il futuro del nostro territorio. Ospiti della diretta Carolina Tosetti, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, con i giovani imprenditori Alessandro Boggio Merlo e Ludovico Bizzocchi, e il delegato Fai Biella Davide Furfaro. Insieme hanno parlato di iniziative e progetti che continuano a perseguire con entusiasmo e passione, sempre nell’ottica di promuovere l’idea di un Biellese da scoprire.

“I brand biellesi, come valorizzarli?” è stato il titolo invece della quarta diretta con i giovani dell’Uib. Questa volta sono intervenuti i giovani imprenditori biellesi Luca Murta (Cappellificio Biellese), Ludovico Maggia (Maglificio Maggia) e Stefano Aglietta (Yuool It), che hanno parlato dell’importanza di continuare a trasmettere la storia e il saper fare delle imprese biellesi, con l’obiettivo di coltivare e mantenere la fondamentale capacità delle imprese di raccontarsi e senza dare per scontato che la filiera tessile biellese sia un’unicità per cui siamo riconosciuti in tutto il mondo.

Quinta puntata, invece, all’insegna dell’Industria 4.0: i giovani imprenditori Riccardo Stefani (Scatolificio Biellese) e Lorenzo Grosso (Hypermec) hanno approfondito il significato di Industria 4.0, spiegando quali cambiamenti apporterà sul mondo del lavoro e quali saranno le competenze necessarie, nell’ottica di un evoluzione delle imprese verso un nuovo modello incentrato sulla digitalizzazione, a supporto di un’organizzazione snella e del controllo qualità.

Infine, l’ultima puntata di giovedì scorso 18 marzo ha visto il ritorno in diretta presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib Christian Zegna e del vicepresidente Uib con delega all'Education Francesco Ferraris. A chiusura delle puntate precedenti, durante le quali il tema ricorrente è stato rappresentato dalle competenze necessarie al futuro dell’industria e al futuro del territorio, i due giovani imprenditori hanno approfondito il tema dell’Education, dell’evoluzione delle competenze richieste in ambito lavorativo e delle modalità con cui poter sviluppare i propri talenti anche nel mondo del lavoro.

I giovani sono stati il centro della rassegna ed è proprio per questo che, dalla terza puntata in poi, Newsbiella ha dato spazio anche ad alcuni studenti delle scuole superiori biellesi, che a fine diretta intervenivano per porre domande specifiche agli ospiti: il loro intervento ha dato un valore aggiunto alle interviste e ha fatto emergere sogni, pensieri e speranze che i giovani studenti biellesi nutrono verso il futuro.