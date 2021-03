Nel Regno dei Funghi, come avvicinasi alla micologia

Organizzato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella con il sostegno e la collaborazione dell´Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino-Lago Maggiore e di Fondazione CR Biella, partirà nel prossimo autunno presso la Biblioteca nella Natura WWF al Parco Burcina (ovviamente se le condizioni sanitarie lo permetteranno) il 3º Corso di avvicinamento alla Micologia, realizzato con il prezioso supporto del Gruppo Micologico Biellese.

Lo scopo del corso è quello di favorire un approccio diretto ed intenso con l'ambiente per le persone che desiderano vivere il paesaggio in una dimensione diversa e più interessante. Attraverso la Micologia, fornendo nel contempo gli strumenti e le conoscenze giuste e basilari, si aiuta la comprensione della natura e, ovviamente, anche a salvaguardarla. Senza dimenticare la salute delle persone che troppo spesso si avventurano nella raccolta di funghi senza avere le giuste conoscenze...

Per intanto, sabato 27 marzo p.v., sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar di presentazione del Corso stesso, all'interno del quale ne saranno delineati i contenuti ed obiettivi. Programma Il webinar si terrà sulla piattaforma Google Meet (non occorre scaricare alcun programma, si accede da browser web) con inizio alle ore 10:00 e termine alle ore 12:30 circa.

Dopo i saluti del Parco, portati dal Consigliere Erika Vallera, si succederanno interventi dedicati alla conoscenza della biodiversità in generale e dei funghi in particolare, sulle loro strategie di sopravvivenza e sul riconoscimento, ecologia e habitat di reperimento, nonchè sulle regole da seguire per la raccolta, non ultime quelle legate al possesso del patentino...

Per partecipare occorre iscriversi compilando il form disponibile sul sito del Giardino Botanico di Oropa: http://www.gboropa.it oppure direttamente su https://forms.gle/YPjEL6qGTM4Mbcay8 .

Informazioni: WWF Oasi e Arre protette Piemontesi - Giardino Botanico di Oropa 015.2523058 – didattica@gboropa .