Lutto nel mondo della scuola biellese per il professor Passaro, una vita dedicata alla sua famiglia e ai suoi studenti

Ha iniziato la sua carriera di insegnante alle medie di Chiavazza, per poi passare alla Marconi, dove ha insegnato per anni. Infine, l’ultima parte della sua vita lavorativa l'ha trascorsa all’Iti, oggi IIS Q. Sella, come professore di informatica. Una volta raggiunta la pensione, ha continuato a lavorare come libero professionista. Non ha mai smesso di lavorare Paolo Passaro, professore biellese scomparso all’età di 67 anni nella giornata di ieri, 23 marzo. Una vita dedicata alla sua famiglia, con sua moglie Enza e i suoi figli Alessia e Luca.

“Non riusciva a staccarsi dal PC e dall’imparare nuove cose - racconta la figlia Alessia - il suo lavoro era la sua priorità ma lo ha sempre fatto per noi, per garantirci il futuro che ci ha poi dato. Di lui ho tanti ricordi: da piccola, ad esempio, ho assistito alla sua laurea e quando insegnava alla Marconi, eravamo conosciuti da tutti per essere ‘i figli del prof Passaro’. Lavorava per noi, per darci stabilità".

Una stabilità per il futuro che emerge al primo impatto: Alessia oggi è una ballerina della Scala di Milano mentre il fratello Luca, anche lui residente a Milano da anni, ha seguito le orme del padre Paolo diventando informatico. La moglie, Enza, l'aveva conosciuta alle superiori e da quel giorno ha convidiso con lei quasi 45 anni di vita.

Ricoverato in ospedale con la moglie, nel giro di qualche settimana le sue condizioni sono peggiorate. Paolo lascia nel dolore anche i suoi adorati nipoti Matilde, Giulio, Nina e Leo e i fratelli Rosario, Anna, Eleonora, Adriana e Daniele. Il rosario verrà celebrato alle 17,30 di oggi 24 marzo al Duomo. Il funerale sarà celebrato sempre nella Cattedrale di Santo Stefano, alle 15 di domani 25 marzo.