Capriolo sbatte contro la fiancata dell'auto, grosso spavento per un uomo

Nella tarda serata di ieri, in via Torino, a Villa del Bosco, un quarantacinquenne biellese alla guida della sua Renault è stato urtato da un animale selvatico che gli ha attraversato improvvisamente la strada.

L’automobilista non è riuscito ad evitare l’impatto in quanto l’ungulato ha sbattuto contro la fiancata laterale sinistra del veicolo. Oltre al comprensibile spavento per la forte botta, l’uomo non ha riportato conseguenze e, dopo i rilievi del caso effettuati dai Carabinieri della Stazione di Coggiola, ha potuto riprendere la marcia.

Solo danni alla carrozzeria della Renault, che non è risultata assicurata per questo tipo di evento. L’animale è riuscito a dileguarsi tra la fitta vegetazione circostante, facendo perdere le proprie tracce.