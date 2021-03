Biella - Dopo quattro mesi torna a casa Nasre Dinne

E' tornato a casa esattamente quattro mesi dopo essersi allontanato. Nasre Dinne 19 anni la mattina del 22 novembre 2020 si era allontanato da casa per non far più rientro. Da allora la famiglia aveva mobilitato il possibile, aveva lanciato appelli anche tramite la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto". Ma nulla. E così per i mesi a venire. Sembrava essere svanito nel nulla.

L'allontanamento volontario del giovane aveva lasciato tutta la comunità incredula. Quattro lunghi mesi, compreso Natale e l'ultimo dell'anno, vissuti dai famigliari nella consapevolezza di poterlo anche non vedere più, nella paura di un gesto inconsulto, del vuoto davanti a loro. E il cellulare intanto ha continuato a restare silenzioso. Per quattro lunghi mesi. Avrà girato l'Italia, riflettuto a lungo fino alla consapevolezza di voler rientrare a Biella.

Giovedì sera, la gioia, il campanello della porta di casa di papà Mokhtar ha squillato e con sè si è chiusa la fine di un incubo. Nasre Dinne è tornato a casa e con lui il ritorno del sorriso del fratello Tarak, della mamma e del papà. "Sta bene" sono le parole dette dal fratello ancora frastornato. Alla fine è proprio quello che tutti volevano sentire e aspettavano da 120 lunghi giorni. Un allontanamento simile, dalla propria famiglia e casa, nelle maggior parte dei casi termina nel peggiore dei modi. Sono altre storie diverse nell'epilogo, fortunatamente non paragonabili al 18enne studente biellese e al suo ritorno a casa. Nel rione Riva.