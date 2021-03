Bel gesto a Masserano, consigliera e cittadina all'opera per recuperare rifiuti abbandonati FOTO

Sono sempre più numerosi i gesti spontanei di senso civico a favore dell'ambiente. Nei giorni scorsi, la consigliera comunale di Masserano Maria Alessandra Martini ha aderito, insieme ad un'amica, al primo plogging day dell'onlus Plasticfree, indetto in tutta Italia nella giornata di domenica 21 marzo.

Plogging è un neologismo che unisce jogging a "plocka", termine svedese che si traduce in "raccogliere": ha lo scopo, infatti, di unire l'attività di camminata/corsa e la raccolta rifiuti lungo le strade, le spiagge, le città per liberarle dalla plastica e da tutti gli altri materiali impropriamente dispersi nell'ambiente. Vista la situazione di emergenza Covid si è scelto per simpatizzanti e iscritti di dar luogo ad un'uscita libera nel primo giorno di primavera per meglio passeggiare e raccogliere i rifiuti incontrati lungo il cammino. "Ed è quello che abbiamo fatto domenica - spiega la consigliera Martini - senza immaginare che in pochi centinaia di metri lungo la strada che collega i comuni di Masserano e Lessona si fossero accumulati così tanti rifiuti: pezzi di auto, uno stivale, una scarpa, un telefonino e addirittura un tappetino per il bagno oltre a plastica e vetro”.

Così, armate di guanti e sacchetti della spazzatura, le due donne hanno riempito di rifiuti 8 sacchi in un paio d'ore. “Il mio augurio – confida la consigliera Martini – per le persone di recuperare il proprio senso civico e ritrovare contatto con la natura. La casa di tutti”. Un'altra bella iniziativa di semplici cittadini che hanno scelto, nel Biellese, di attivarsi per mantenere pulito il proprio territorio, dopo i casi virtuosi registrati nelle scorse settimane a Gaglianico (leggi qui), Vigliano Biellese (leggi qui) e Roppolo (leggi qui).