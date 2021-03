Atelier - Idee in movimento: l'impresa sociale per la rigenerazione del territorio

Costituita a Ponzone, Valdilana, lo scorso 6 marzo Atelier – Idee in movimento nasce come spazio multidisciplinare per coltivare passioni e provare a dare una risposta concreta alle carenze del territorio. Emersa dall’associazione fondata nel 2019, l’impresa vuole intervenire, con il contributo dell’amministrazione locale, alla rinascita del territorio.

L’idea consiste nel recuperare un edificio dismesso e renderlo un centro dei mestieri con la finalità di porre al centro dell’attenzione la persona, individuandone le naturali predisposizioni ed offrendo un affiancamento completo sia didattico pratico che un orientamento interiore. Il progetto, che ha già ricevuto numerosi consensi, dovrebbe essere ultimato nel giro di qualche mese.