Anche a Gifflenga il Ginko biloba in memoria delle vittime del covid

Anche il comune di Gifflenga ha aderito all’iniziativa, ideata dall’associazione Emanuele Lomonaco Far Pensare onlus e promossa dal comune di Biella, di piantumare un Ginko biloba in ricordo delle vittime del covid, proprio in occasione della giornata nazionale che lo scorso giovedì 18 marzo le ha celebrate.

“Piantare un albero è segno di rinascita e vogliamo guardare al futuro con speranza - commenta il sindaco Elisa Pollero -. Con questa pianta ricordiamo simbolicamente tutte le vittime del covid e anche il nostro concittadino, Vittorino Dellarole, che l’anno scorso ci ha lasciati proprio a causa del virus. Un gesto in suo ricordo ma anche nel segno della vita che continua: da inizio anno Gifflenga ha visto la nascita di tre bambini, un segno di buon auspicio in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo”.