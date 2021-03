Ponderano, prorogata al 30 aprile la scadenza per richiedere agevolazioni Tari

Per venire incontro alle categorie economiche colpite dalla crisi dovuta alla pandemia, il Comune di Ponderano aveva applicato una tariffa ridotta per le Utenze Non Domestiche, limitatamente al periodo di chiusura obbligatoria della propria attività. La richiesta prevedeva la scadenza del 30 settembre 2020 ma la giunta guidata dal sindaco Roberto Locca, visto il perdurare dell’emergenza e le ulteriori domande pervenute anche dopo il termine, ha voluto prorogare fino al 30 aprile 2021 la data ultima per la presentazione da parte delle Utenze Non Domestiche della domanda di riduzione della TARI.

Tali agevolazioni potranno essere accordate dal Comune considerando diverse modalità, a seconda che il contribuente abbia già pagato interamente la TARI 2020 oppure che questa non sia stata ancora pagata. Nel primo caso, l’importo versato in eccesso sarà rimborsato tramite bonifico sul conto corrente, nel secondo caso l’agevolazione andrà a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto. Si invitano quindi le Utenze interessate a rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Ponderano che fornirà tutte le istruzioni e chiarimenti necessari.