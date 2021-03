Sindacati: "L'Asl vuole chiudere l'ambulatorio di emodialisi a Cossato"

"A distanza di due anni si ripresenta la volontà da parte dell'ASL di Biella di chiudere il servizio dialisi, presente a Cossato, rivolto agli utenti delle zone più disagiate e distanti dalla sede ospedaliera che risponde in modo particolare ai cittadini delle zone del Biellese Orientale e delle Valli.

Abbiamo infatti appreso in una riunione tenutasi venerdì 19 marzo con il Commissario dell'ASL BI che verrà tutto concentrato nel reparto di dialisi e nefrologia dell'Ospedale; le ragioni sono dettate dalla inadeguatezza strutturale dell'edificio dove attualmente è presente il servizio di Cossato. In due anni non si è pensato di trovare locali idonei per evitare di privare il territorio di una struttura che da più di 20 anni accoglie e fornisce prestazioni sanitarie avanzate alle persone affette da insufficienza renale, così oggi si sceglie la strada più semplice, ossia centralizzare in Ospedale un servizio che da tempo è sul territorio e che si occupa prevalentemente dei pazienti ancora autosufficienti.

L'utilità dell'importanza di avere dei servizi sul territorio si è dimostrata in piena pandemia COVID, in quanto il servizio dialisi di Cossato ha consentito di alleggerire la pressione sul Nosocomio cittadino, garantendo qualità di cura ai pazienti. Indicazioni nazionali vanno verso la direzione di valorizzazione e ampliamento dei servizi territoriali rispetto alla centralizzazione ospedaliera, a Biella invece si fa il contrario. Se infatti il problema è solo strutturale non si comprende come non si possa risolvere facendo degli investimenti sull’attuale palazzina che ospita il servizio oppure, cercando delle strutture idonee sul territorio di Cossato e vicinanze.

Da sempre pensiamo che in un territorio dove la popolazione anziana è in continua crescita, così come le malattie croniche, si dovrebbe potenziare e non ridurre la rete sanitaria territoriale. Ci auguriamo che le Istituzioni Regionali e locali comprendano il danno che questa chiusura potrebbe avere per molti pazienti e per i loro famigliari e mettano in atto quanto nelle loro possibilità per fermare una scelta che impoverisce il territorio". Queste le parole delle organizzazioni sindacali a firma di Cgil Biella Cisl Biella Uil Biella nelle persone di Lorenzo Boffa Sandalina, Roberto Bompan e Maria Cristina Mosca.