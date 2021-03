Bioglio, Stefano Ceffa positivo al Covid. "A Natale mia moglie, a Pasqua io. Le feste ci portano sfiga"

E' uno Stefano Ceffa "dal solito carattere" ovvero che non perde mai l'occasione per essere positivo, in questo caso un gioco di parole che accomuna il suo modo di affrontare la vita all'essere colpito dal Covid 19. "Nella serata di lunedì ho accusato qualche sintomo, un po' di tosse, dolore ai reni, mal di gola e qualche linea di febbre, ieri mi sono sottoposto a tampone e sono risultato positivo". Oggi Ceffa si è già recato in ASL per sottoporsi al tampone molecolare di conferma e per il quale non nutre molte speranze sulla negatività.

"Adesso posso anche dire di avere il Covid -racconta al telefono il sindaco di Bioglio con l'immancabile buonumore-. Ho un po' di febbre, dolorini vari, tosse ma nulla di strano. Si va avanti. In famiglia noi abbiamo la fortuna di vivere in una casa grande in cui c'è una zona con il bagno dove mi sono isolato da mia moglie e dai figli. La cosa carina è che a Natale si era ammalata lei mentre adesso sotto Pasqua io: devo dire che per noi le feste portano sfiga. Sto leggendo e non ci credo, scrivo agli amici, tutto diventa opportunità".