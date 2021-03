A Valdilana nuovo look per l'arredo urbano con nuove panchine, cestini e giochi

Arredi e nuovi giochi per le aree attrezzate di Valdilana. In questi giorni, il Comune sta posando 10 nuovi cestini per la raccolta differenziata in luoghi pubblici con l’obiettivo di migliorare ed uniformare, su tutto il territorio, l’arredo urbano.

“L’investimento vuole sensibilizzare e migliorare l’attenzione dei cittadini verso una raccolta differenziata, anche fuori di casa, recuperando materiali di scarto e promuovendo un ambiente urbano più pulito – spiega il sindaco Mario Carli - Il posizionamento avverrà nei luoghi ritenuti più sensibili, come i parchi giochi e le aree più vissute a Valle Mosso, Crocemosso, Mosso, Baltigati, Cerruti, Brughiera e Lora. Il costo complessivo dell’operazione è di 9mila euro ed è la prosecuzione dell’intervento già realizzato nel 2018 nell’area triverese”.

Inoltre sono state collocate altre 10 panchine standard in legno e ghisa per sostituire quelle obsolete o per aggiungerne altre in aree sprovviste. “Si stanno riparando le sedute di quelle panche recuperabili ma che necessitavano di una forte manutenzione, come al Parco Reda, Ormezzano, Rigozzo, Mosso e Cereje – sottolinea Carli - Il costo complessivo è di 5.400 euro”.

Posizionati altri 7 nuovi giochi, per un totale di 23mila euro, comprese le relative pedane di sicurezza, nelle aree gioco: giochi a molla al Palazzetto di Ponzone, giostra parco a Mosso, 2 altalene al parco giochi di piazza Dante e Campore, uno scivolo a frazione Picco e un castello presso le scuole a Soprana. “L’investimento complessivo di 37.400 euro non si pone solo la finalità di ripristinare e migliorare situazioni pregresse ma quella più ambiziosa di promuovere, con una visione d’insieme, una progettualità univoca che possa caratterizzare, un passo alla volta, l’arredo urbano di Valdilana – conclude Carli - Per questo finanzieremo nuovi interventi, ad integrazione di quelli precedenti, già a partire da quest'anno”.