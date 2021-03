Ginnastica La marmora sugli scudi: oro per Cappuccio e bronzo per Amine nell'artistica maschile

Ogni settimana la Ginnastica La Marmora scende in campo con una o più sezioni. Domenica è stata la volta dell’Artistica Maschile nella seconda prova del Campionato individuale Silver. Nel livello B nella seconda fascia d’età della categoria allievi ha gareggiato Fortunato Fusca che è salito nella classifica passando dalla sesta posizione ottenuta nella prima prova alla quinta. E’ migliorato di molto anche il punteggio totale a riprova del costante lavoro svolto.

Nel livello C il ginnasta Federico Busi che aveva conquistato la medaglia d’oro nella terza fascia allievi non ha potuto partecipare per un lieve problema di salute e, nello stesso livello nella categoria Junior di prima fascia Akim Cappuccio si è riscattato migliorando il punteggio della gara precedente e conquistando la medaglia d’oro.

Nel livello D poi, nella seconda fascia d’età della categoria allievi, Shimi Amine ha mantenuto la sua posizione e la medaglia di bronzo ha convalidato le sue ottime possibilità. L’allenatore Jacopo Vercellino è soddisfatto perché tutti i suoi ginnasti sono migliorati non solo nella classifica ma anche di molto nei punteggi dimostrando una notevole maturità. Venerdì prossimo a Siena le ginnaste del La Marmora parteciperanno alla seconda tappa del Campionato nazionale di Serie B di Ginnastica Artistica.