Fratelli d'Italia Biella, è aperta la campagna di tesseramento per il 2021

Il segretario provinciale Cristiano Franceschini spiega perché aderire a Fratelli d’Italia: “In un contesto storico quale quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di chiarezza e di prese di posizione forti e nette. Fratelli d’Italia è un partito con una grande storia e una chiara identità, è un partito serio, coerente e che guarda avanti, è un partito proiettato sulle grandi sfide. FdI è in campo ogni giorno, instancabilmente, per dare risposte ai numerosi problemi che affliggono la nostra società: povertà, immigrazione, sicurezza, lavoro. È a fianco dei lavoratori, degli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani, dei liberi professionisti e dei pensionati. È un partito che lavora per la difesa della patria e dell’identità nazionale, la difesa della libertà e della giustizia, la difesa della famiglia, la difesa degli interessi di tutti i cittadini italiani residenti in patria o nel resto del mondo. Fratelli d’Italia è in grado di interpretare al meglio le istanze degli Italiani completamente abbandonati e dimenticati dai governi che si sono susseguiti. Tesserarsi a Fratelli d’Italia è una scelta di campo per difendere la dignità dell’Italia e degli Italiani. Gli uomini e le donne di Fratelli d’Italia fanno politica con passione, competenza e consapevolezza. Fratelli d’Italia è in crescita costante da oltre un anno, merito della coerenza con le proprie idee e dell’identità mai tradita. Questo consenso è indice di fiducia e stima delle persone nei confronti del nostro Presidente Giorgia Meloni, politico tra i più apprezzati tra quelli italiani. Alle politiche di marzo 2018 Fratelli d’Italia ha ottenuto poco più del 4%; alle europee di maggio 2019 il 6,5%; oggi i consensi sono più che triplicati e la vostra conferma potrà contribuire a una crescita maggiore”.

Le adesioni si ricevono il venerdì dalle 17 alle 19, presso la Sede Provinciale, via Italia 13 a Biella o contattando il Responsabile al numero 347 2392189.