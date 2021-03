Dantedì al liceo G. e Q. Sella: studenti all'opera con audio, video e disegni della Divina Commedia

Anche il liceo G. e Q. Sella di Biella celebrerà giovedì il Dantedì con iniziative sui social e sul sito per il settecentesimo anniversario del sommo poeta morto nel 1321, dopo aver scritto i famosi versi della “Divina Commedia”: proprio nella sua opera più celebre, racconta il suo viaggio nell’oltretomba dopo essersi perso, proprio il 25 marzo del 1300, nella selva oscura. Gruppi di studenti del liceo Classico, Linguistico e Artistico proporranno la lettura di alcuni canti tratti dall’Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso con audio, video e disegni realizzati per l’occasione e che verranno messi in rete negli indirizzi di Facebook e di Instagram e sul sito dell’istituto.

“Sarà interessante scoprire come le varie classi, nonostante la didattica a distanza, siano riuscite ad interagire e a proporre, con l’aiuto di alcuni insegnanti, le loro interpretazioni dell’opera – spiegano dall'istituto scolastico - Un assaggio in anteprima è il fumetto disegnato da Samuele Corigliano di 3ªF”.