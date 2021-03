Tragedia nel Biellese per la morte di Fabio Donato Saccu: aveva 46 anni

Dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona, è mancato all’affetto dei suoi cari Fabio Donato Saccu di 46 anni. Lo annunciano la mamma Salvatorica, il papà Carlo e gli affezionati amici.

“Fabio è volato in cielo adesso, alle ore 9”. Questo il messaggio di ieri sera inviato agli amici del Circolo sardo dalla mamma che l’ha assistito fino all’ultimo all’Ospedale degli Infermi di Biella, dove era ricoverato. Con l’amore per la Sardegna nel cuore, alimentato dai nonni materni rientrati ad Alghero dopo una vita di lavoro trascorsa a Biella, a 39 anni, Fabio aveva fatto l’ufficiale entrata in società nella grande famiglia di Su Nuraghe durante una serata a lui dedicata da protagonista, accompagnato dalle donne del Circolo a fargli da madrine, che per lui hanno preparato il tradizionale su cumbidu, il rinfresco con specialità isolane. Sempre disponibile e generoso, era noto alle cronache anche fuori dai confini locali per una sua partecipazione a una trasmissione condotta da Maria de Filippi. Catturato dall’amore, dopo una breve trasferta affettiva e lavorativa in provincia di Modena, pochi mesi fa, Fabio era rientrato a Ponderano per trascorrere le vacanze natalizie con gli amati genitori. Ma, fin dalle prime avvisaglie, la malattia non gli ha permesso di realizzare tutti i suoi sogni.

Sconsolata, la mamma tiene tra le mani il braccialetto del figlio con incise le parole di Papa Francesco: “Non lasciatevi rubare i vostri sogni”. Sogni che, con il rametto di mirto posto tra le sue mani, Fabio porterà per sempre con sé. Giovedì 25 marzo, alle ore 18, verrà recitata la Veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Ponderano. Venerdì 26 marzo, alle ore 9:30, nella chiesa parrocchiale di Ponderano, verranno celebrati i funerali accompagnati dall’Hallelujah di Andrea Bocelli.